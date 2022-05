On atten­dait beau­coup de ce tirage au sort, et le moins que l’on puisse dire c’est que nous n’avons pas été déçus. Le tableau est carré­ment coupé en deux avec la présence dans la même partie des trois favoris pour soulever la Coupe des Mousquetaires : Alcaraz, Nadal et bien sur le numéro 1 mondial Djokovic.

Ce qui a logi­que­ment fait bondir de joie les fans de Tsitsipas car le Grec béné­ficie sur le « papier » d’un tableau plus « facile » même si affronter l’Italien Lorenzo Musetti dès le premier tour est loin d’être un cadeau. Il reste que certains y ont vu une forme « d’extra chance » pour le joueur grec qui reste l’un des outsi­ders majeurs derrière le trio magique.

Il y a des joueurs qui ne veulent jamais connaître leur tableau, d’autres qui l’ana­lysent avec préci­sion, on ne sait pas dans quelle caté­gorie se se trouve Stefanos mais il est certain que ses proches et notam­ment son père auront bien du mal à retenir leur langue.