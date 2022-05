Après sa défaite en finale à Rome contre Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas a parlé de Roland‐Garros avec des étoiles dans les yeux.

« Ce tournoi est comme un mara­thon : il exige le meilleur de vous sur le plan mental et physique. La seule façon de réussir est d’y laisser sa peau et son âme. La terre battue a cet aspect de presser abso­lu­ment tout d’un joueur de tennis. Je vais prendre quelques jours de repos et je repren­drai l’en­traî­ne­ment avec la menta­lité néces­saire pour relever un tel défi », a déclaré le Grec.

Pour rappel, Tsitsipas a mené deux sets à zéro contre Nole en finale en 2021, avant de s’in­cliner. Ce match l’a marqué. Il compte bien prendre sa revanche.