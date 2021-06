Dans le premier numéro de 40‑A, le nouveau maga­zine de tennis édité par So Presse, c’est Stefanos Tsitsipas qui faisait la une.

Lors de son entre­tien, le Grec est un peu sorti des sentiers battus en s’ex­pri­mant notam­ment sur le Big 3 et ce que cela impli­quait pour lui et ses « amis » de la fameuse Next Gen.

Un sujet d’au­tant plus d’ac­tua­lité que le tableau est coupé en deux cette année à Roland‐Garros avec la présence du Big 3 de l’autre côté.

Pour Stefanos, rien n’est simple : « Les gens sont très exigeants envers nous, ils ne réalisent pas que le Big 3 est encore là, juste­ment. Et bien là. Evidemment que mon rêve de gosse est de gagner un tournoi du Grand Chelem, n’im­porte lequel, mais pour ça, je dois encore élever mon niveau face aux meilleurs. Bon, le format des cinq sets en Grand Chelem leur permet aussi de main­tenir leur domi­na­tion. Je suis persuadé que si ça se jouait au meilleur des trois sets, on assis­te­rait à beau­coup plus de surprises, comme chez les femmes »