Tous les obser­va­teurs avertis ont compris que plus le temps passe, plus Stefanos se rappro­chait des plus grands.

Assidu à l’en­trai­ne­ment, hyper concentré en match, le Grec ne pense qu’à la performance.

Hier soir, on a bien senti qu’il était très nerveux, et qu’il avait envie de bien faire.

Auparavant d’ailleurs, pour être prêt, il s’était octroyé un entrai­ne­ment un peu parti­cu­lier pour pouvoir en match retourner correc­te­ment le service du géant Isner.

C’est si logique que tout le monde ne le fait pas…