En conférence de presse après sa qualification pour les demi-finales, Stefanos Tsitsipas a avoué son admiration pour Dominic Thiem. Et sans qu’une question en particulière soit posée sur l’Autrichien.

« Dominic a eu des résultats fabuleux. Il a joué deux finales de suite ici. C’est quelqu’un de très inspirant, qui m’aide à comprendre le jeu, qui m’aide à aller encore plus loin, et à suivre son exemple. Il est sympa hors du court, et c’est un accro au travail sur le court. C’est un joueur incroyable, qui a un jeu très régulier, et qui est passionné. C’est un bon ami. Je pense que je peux apprendre beaucoup de lui. Il a beaucoup apporté à mon jeu. Parmi les jeunes, c’est quelqu’un que j’admire énormément », a confié le Grec.

Il pourrait demander des conseils à Dominic Thiem pour gagner Novak Djokovic à Roland-Garros…