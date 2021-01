Stefanos Tsitsipas a accor­dé une longue inter­view à rolandgarros.fr. Il y évoque ses pas­sions en dehors du ten­nis et ses ambi­tions pour 2021. Le Grec annonce la cou­leur : son plus grand objec­tif de la sai­son est de battre Rafael Nadal sur terre bat­tue, de pré­fé­rence à Roland‐Garros. Il l’a déjà fait à Madrid en mai 2019 (6–4, 2–6, 6–3).

« Un très grand objec­tif serait peut‐être de battre Rafa Nadal à Roland‐Garros. Je pense que tout le monde aime­rait ça, sur­tout moi. C’est un joueur tel­le­ment dif­fi­cile à affron­ter, très constant avec un esprit com­ba­tif incroyable. Je me consi­dère comme un com­bat­tant mais il est lar­ge­ment au niveau supé­rieur, c’est incom­pa­rable. Ce serait un objec­tif réa­liste, j’es­père ne pas trop en deman­der. Nadal est l’ad­ver­saire le plus dif­fi­cile à battre. Je trouve qu’il a une balle très lourde et il anti­cipe très bien, il se déplace très bien sur le court éga­le­ment. Il tourne, son agi­li­té sur le ter­rain est très impres­sion­nante et la façon dont il se bat aus­si. Il n’a­ban­don­ne­ra jamais, cela le rend très très dif­fi­cile à jouer », a détaillé le numé­ro 6 mondial.