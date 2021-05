Ce matin, une belle inter­view signée par notre confrère Quentin Moynet, qui a rencontré Stefanos Tsitsipas. En quelques réponses claires et bien énon­cées, le Grec résume avec une vraie justesse ce que le jeu sur terre battue demande comme qualité. « Sur la terre battue, le point n’est jamais terminé. Tu peux être dans la posi­tion la plus défen­sive qui soit, la plus fragile possible sur le court et, malgré tout, trouver un moyen pour gagner le point en défen­dant bien et en frap­pant le bon coup pour te sortir de cette posi­tion. Tu n’es jamais entiè­re­ment en attaque sur terre. En quelques secondes, tu peux passer d’une situa­tion de défense à une situa­tion d’agres­sion. (Rafael) Nadal possède une défense extra­or­di­naire sur terre. Il le fait telle­ment bien… C’est le meilleur exemple à prendre sur cette surface, dans cette capa­cité à trans­former une posi­tion de défense en une posi­tion d’at­taque. C’est l’une de ses grandes qualités, remettre toujours une balle de plus, se battre et ne jamais aban­donner. Ce sont des carac­té­ris­tiques plus effi­caces sur terre qu’ailleurs. »