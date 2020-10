Ce lundi, Stefanos Tsitsipas s’est qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros. Il y retrouvera Andrey Rublev. En conférence de presse, le Grec a parlé de son match évidemment, mais pas seulement. Lancé par une question sur les réseaux sociaux, Stefanos s’est lancé dans un long monologue plein de maturité et instructif. A méditer pour les jeunes joueuses et joueurs de tennis, mais pas que.

« Moi, pendant les Grands Chelems, je n’utilise pas les réseaux sociaux. J’essaye de les éviter. Je ne veux pas aller sur des forums. Je ne veux pas, en général, avoir quoi que ce soit à faire avec les réseaux. Je crois que c’est mieux pour moi. C’est plus sain. Par exemple, Twitter, cela peut être vraiment toxique. Non, il ne faut pas penser à ce qu’il y a sur Twitter quand on est sur le court. Parfois, je mets à jour mon Instagram, bien sûr, pour mes fans, pour celles et ceux qui me soutiennent, celles et ceux qui me montrent leur amour et qui montrent qu’ils aiment ce que je fais. Les réseaux sociaux sont importants, parce que c’est un peu la marque d’un joueur, la marque d’une joueuse. Vous savez que par les réseaux sociaux, vous êtes un peu des influenceurs, donc il faut faire attention. Il faut utiliser cet outil moderne, sans le surutiliser, sans en faire trop non plus. Je sais que l’on parle beaucoup des médias sociaux. Ce qu’il faut, c’est faire les choses avec de la mesure. Il ne faut pas en faire trop. C’est cela, la base de la vie. C’est trouver un équilibre dans sa propre vie. Parfois, c’est de la haine qui passe sur les réseaux sociaux. On reçoit de la haine, et on se sent mal à l’aise. C’est une expérience négative. C’est pour cela que parfois, il vaut mieux se taire », a déballé le 6ème joueur mondial.

Très mature Stefanos Tsitsipas.