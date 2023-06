En mode « philo­sophe » après sa victoire au 2e tour de Roland‐Garros contre Roberto Carballes Baena mercredi (6−3, 7–6, 6–2), Stefanos Tsitsipas a fait une décla­ra­tion un peu lunaire sur l’arrosage des courts entre les sets avant d’ex­pli­quer sa méthode de travail pendant les tour­nois du Grand Chelem.

« En Grand Chelem, il n’y a pas de plan. Les choses vous tombent dessus, c’est tout. J’aimerais bien qu’il y ait un plan. Peut‐être que dans l’es­prit de Rafael Nadal, lors­qu’il joue ici, il y a une sorte de plan. Mais il faut juste s’adapter à chaque joueur, à la façon dont ils vont jouer contre vous et à leurs coups. Et c’est comme ça que les choses fonc­tionnent, vous savez. On n’est jamais assez sûr de la façon dont les choses vont évoluer au cours d’un match », a expliqué le 5e mondial qui affron­tera Diego Schwartzman au 3e tour.