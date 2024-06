Stefanos avance tran­quille dans le tableau. Hier face à Zhang Zhizhen, il a été intrai­table et il a surtout proposé un niveau de jeu assez impressionnant.

« Pour moi, ce qui est le plus agréable, c’est quand j’ar­rive à sortir de beaux coups, c’est vrai­ment très amusant. Croyez‐moi, lors­qu’on arrive à avoir un bon contact propre avec la balle, qu’elle atter­risse pile là où on veut qu’elle arrive, il n’y a pas de meilleures sensa­tions. Cela me procure beau­coup de joie, et ça me donne envie de le refaire. On se lance un défi : « Essayons de le faire de nouveau. Est‐ce que je peux y arriver ? Je vais essayer ! » C’est le genre d’in­te­rac­tion qu’on a lors du match, lors­qu’on est sur le court.Et quand on arrive à produire ce type de coup à plusieurs reprises, à dégager des angles, à remporter un point qu’on n’au­rait peut‐être pas dû remporter, cela procure beau­coup de joie et donne envie de jouer encore plus long­temps, de conti­nuer de se battre »