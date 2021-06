Interrogé au micro lors de la remise des prix suite à sa terrible défaite face à Novak Djokovic en finale de Roland‐Garros, Stefanos Tsitsipas est apparu tota­le­ment abattu mais a quand même tenu à féli­citer le Serbe.

« Ça été une très grosse bataille, je me suis battu jusqu’au bout, c’est très dur… C’est la première fois que je suis en finale de Grand Chelem, j’ai fait un beau parcours, je suis quand même content mais il faut féli­citer Novak et il nous a encore montré le grand cham­pion qu’il est. J’ai été inspiré par tout ce qu’il a accompli et j’es­père pouvoir accom­plir ne serait‐ce que la moitié de ce qu’il a réalisé. Je tiens égale­ment à féli­citer son équipe, son staff, il faut savoir qu’il y a toujours de grandes personnes derrière un champion. »

La grande classe !