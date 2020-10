Un peu plus d’une semaine après leur finale à Hambourg, Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev se retrouveront en quart de finale de Roland-Garros ce mercredi. Le Grec compte bien prendre sa revanche face au russe qu’il connaît très bien et envers qui il est très élogieux.

« Andrey et moi, on a joué, et on a évolué quasiment en parallèle. Je crois qu’il a beaucoup joué. Il a plus de victoires à son actif que moi, et contre moi aussi, je crois. Ce qui compte beaucoup pour moi, c’est de saisir cette occasion qui m’est donnée de me battre encore plus, et d’arriver à un meilleur résultat. Effectivement, c’est un dur à cuire. Il est difficile à jouer, parce qu’il a une palette dans son jeu, il est solide dans tous les compartiments de son jeu. Il a énormément amélioré son service. Il a aussi des coups extrêmement puissants. En fait, son style de jeu ressemble au mien. Le mien, c’est plus de monter au filet, et j’utilise un peu plus les angles que lui. En tout cas, il sera difficile à battre », a assuré Tsitsipas en conférence de presse.