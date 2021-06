On a beau vouloir posi­tiver, ces « night sessions » ne ressemblent pas à grand chose. Elles sont très très loin de l’es­prit de ce tournoi qui se joue en général sous le soleil avec de la pous­sière comme dans un bon western.

Ce vendredi soir, dans le rôle de la brute, il y avait donc John Isner dont on ne présente plus les qualités, un service énorme et une expé­rience large­ment supé­rieure à son adver­saire du soir le grand outsider de cette édition 2021 : Stefanos Tsitsipas.

C’est sur les coups de 23H30 que le duel s’est trans­formé en réel face à face avec un tie‐break plus que décisif dans la 3ème manche, tie‐break maitrisé par l’in­dien au bandeau blanc, 7 points à 3. Il suffi­sait alors d’ob­server les grimaces d’aga­ce­ment de John pour comprendre une forme de rési­gna­tion, le shérif avait perdu son étoile.

20 minutes plus tard, Stefanos pouvait lever les bras, soulagé d’être sorti indemne de ce « traque­nard » d’un duel initia­le­ment sur terre s’étant presque trans­formé par séquence en un événe­ment indoor.

Comme l’a répété Roger Federer la terre battue peut être très rapide, ce fut le cas encore une fois ce soir, mais la vélo­cité et le jeu complet du Grec ont pris le dessus face aux coups de pistolet du géant améri­cain (5–7, 6–3, 7–6, 6–1).

Au prochain tour, Tsitsipas sera opposé à un vrai terrien, Pablo Carreno Busta. On risque de voir beau­coup plus de rallyes que ce vendredi soir où le jeu se résu­mait souvent à une, deux, voir trois frappes.