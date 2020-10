Comme l’avait évoqué Patrick Mouratoglou, après sa défaite en Australie en demi-finale en 2019 face à Nadal, le Grec était dévasté. Hier soir, en conférence de presse, ce n’était pas le cas : « Je crois qu’à l’époque, j’étais encore un enfant. Je deviens plus adulte maintenant. Mon mode de pensée a changé. J’ai mûri. Je suis passé par beaucoup de choses. Avec mes relations, les gens qui m’entourent, les gens de manière générale. Je dirais que j’ai mûri. Tous les gens qui m’entourent ont beaucoup contribué à cette maturité. J’ai par ailleurs d’avantage d’expérience derrière moi. Je prends les matchs différemment. Je sais quand quelque chose est bien ou pas. J’arrive à prendre le contrôle plus tôt. Je crois aussi m’être beaucoup amélioré au plan physique. J’ai une meilleure vision, une meilleure lecture du jeu. Je suis aussi 100 % plus détendu sur le court. Si je regarde comment je jouais il y a 2 ou 3 ans, j’ai vraiment beaucoup mûri. Je suis plus calme, j’observe mieux les choses sur le court »