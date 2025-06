Invité du podcast « The chan­geover », Stefanos Tsitsipas a encensé les deux récents fina­listes de la plus longue finale de l’his­toire à Roland‐Garros, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, en faisant surtout une confi­dence surprenante !

« J’ai le privi­lège de jouer avec ces deux athlètes. Ce sont des athlètes incroyables, des personnes extra­or­di­naires, toutes les deux. Je peux dire que cela me pousse à vouloir être meilleur quand je les vois jouer. J’ai même envi­sagé de passer à un revers à deux mains juste pour les battre [rires] ! Mais si vous les avez vus jouer, c’est presque comme s’ils avaient un deuxième coup droit côté revers. Jannik Sinner en parti­cu­lier, je le vois parfois et je me dis que c’est fou, il tape le revers comme s’il s’agis­sait d’un coup droit. Vous les voyez se déplacer sur le terrain sans aucun signe de faiblesse. Il n’y a pas de grosses lacunes dans leur jeu. »