En confé­rence de presse, Stefanos Tsitispas, qui a livré un duel de grande qualité où il a démontré une nouvelle fois que sa place de numéro 1 à la Race n’était pas usurpée, est revenu sur la balle de la match et le service à la cuillère de Daniil Medvedev : « C’est vrai que ce coup est ances­trale au tennis. En fait, quand il s’est arrêté un petit peu, et que j’ai vu que sa routine était un peu diffé­rence, je me suis dit : « Ah, il y a quelque chose de louche ». A ce moment, je me suis préparé menta­le­ment. Il y a une espèce de demi‐seconde où on voit qu’il y a quelque chose de diffé­rent qui allait se tramer. Au final, j’ai pu anti­ciper et cela c’est bien passé. J’ai fait ce que je devais faire »