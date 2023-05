De passage ce dimanche en confé­rence de presse suite à sa victoire compli­quée face à Jiri Vesely, Stefanos Tsitsipas, après avoir fait une décla­ra­tion assez éton­nante concer­nant Carlos Alcaraz, est revenu sur son match perdu face à Daniil Medvedev sur le Masters 1000 de Rome il y a quelques jours.

Un match au cours duquel le Russe a célébré sa victoire en exécu­tant quelques pas de danse sur le court en réponse à la danse du Grec lors de la victoire de ce dernier à Cincinnati en août 2022. Du coup, cela n’a pas vrai­ment gêné le 5e joueur mondial.

« Si c’est comme cela, alors je pense que l’on peut danser en fin de match. En tout cas, c’était amusant, cela ne m’a pas gêné. Je n’étais pas en colère, contrarié ou quoi que ce soit à ce sujet. J’ai fait la même chose il y a quelques mois, alors… Lorsque vous êtes sur le terrain, il y a des attentes sur vous. Je me suis dit : ‘c’est ma chance d’aller jusqu’à la finale’, et j’avais déjà gagné beau­coup de matchs sur cette surface. Depuis quelques années, je me dit que je peux avoir de très bons résul­tats sur cette surface. À l’en­tame du match, je me suis dit : ‘Daniil a changé, il joue très bien main­te­nant sur cette surface et contre de bons adver­saires’. Je m’at­ten­dais à un niveau de jeu supé­rieur, mais je ne m’at­ten­dais pas à ce qu’il soit si haut, qu’il arrive jusqu’en demi‐finale. En tout cas, cela me pousse à plus me concen­trer et je ne dirais pas d’avoir les pieds sur terre, quelque chose comme ça parce que parfois, il m’a désta­bi­lisé parce qu’il est très régu­lier et ses coups font mal. En tout cas, il est certain qu’il est devenu un tout autre joueur sur ce genre de surface. »