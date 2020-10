Très facile vainqueur de Pablo Cuevas au deuxième tour, Stefanos Tsitsipas a eu vent de la nouvelle erreur d’arbitrage subie cette fois par Denis Shapovalov qui, sans celle-ci, offrait au Canadien deux balles de matchs sur son service. En conférence de presse, le joueur grec n’y est pas allé par quatre chemins.

« Je ne sais pas pourquoi on ne l’a pas (ndlr : le Haw-Eye). La technologie nous le permet et nous permet de faire beaucoup plus de choses que ce que l’on fait. Je pense qu’il faudrait utiliser cette technologie au tennis quelle que soit la surface. Il faut continuer à ajouter de l’innovation à notre sport pour le rendre plus juste. Je suis tout à fait en faveur de l’utilisation du Hawkeye au tennis, qu’il s’agisse d’une surface terre battue ou gazon. Je sais qu’il y a d’autres systèmes, mais moins précis », a déclaré le 6e mondial.

Si tous les joueurs montent au front de cette façon, il se pourrait bien que les lignes bougent dans les prochains mois.