Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev se retrouvent déjà. 10 jours après la finale à Hambourg, le Grec a l’occasion de prendre sa revanche sur le Russe. Les deux joueurs se sont affrontés cinq fois, pour trois victoires de Rublev.

Les deux hommes de 22 ans se connaissent très bien. Tsitsipas a livré une analyse de son prochain adversaire : « C’est un dur à cuire. Il est difficile à jouer, parce qu’il est solide dans tous les compartiments de son jeu. Il a énormément amélioré son service. Il a aussi des coups extrêmement puissants. En fait, son style de jeu ressemble au mien. Le mien, c’est plus de monter au filet, et j’utilise un peu plus les angles que lui. En tout cas, il sera difficile à battre. C’est vrai qu’il va faire sortir le meilleur de mon jeu », a détaillé Stefanos.

Et Rublev l’a souligné, la « bande annonce » de ce match est alléchante. Finalistes à Hambourg, ils bataillent tous les deux en cinq sets pour passer le 1er tour à Roland-Garros. Finalement, leur niveau de jeu augmente au fil des matchs. Pour s’affronter à nouveau ce mercredi, aux alentours de 15h.