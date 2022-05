Éliminé à la surprise géné­rale par un épatant Holger Rune en huitièmes de finale de Roland‐Garros, Stefanos Tsitsipas est une fois de plus retombé dans ses travers en refu­sant de changer de tactique en cours de match alors qu’il peinait à retourner le service de son adver­saire. Mais ce n’est pas tout, puisque le Grec a égale­ment évoqué une raison plus tech­nique à sa contre‐performance.

« J’étais très bien physi­que­ment. Je me suis réveillé en pleine forme ; je ne pouvais pas être mieux. Ces derniers jours, j’ai eu du mal à trouver mon rythme ; j’étais nerveux sur le terrain, très frustré. Je savais que j’étais comme ça et qu’il ne fallait pas, mais je n’ar­ri­vais pas à m’en empê­cher, notam­ment parce qu’il y a eu quelques chan­ge­ments en termes d’équi­pe­ments. Je ne peux pas blâmer entiè­re­ment l’équi­pe­ment, parce que c’est un choix que j’ai fait pour m’amé­liorer et progresser. Encore une fois, en retour­nant de plus près, ça a donné une dimen­sion toute diffé­rente à mon jeu ; je pense qu’on a pu le voir sur ses deux derniers jeux de service, j’arrivais à lui mettre plus la pres­sion et c’était le jour et la nuit. Je pense que mon esprit n’était vrai­ment pas vrai­ment là quand il aurait fallu opérer ces chan­ge­ments. C’est arrivé trop tard dans le match, bien trop tard, au point où l’on se dit « je n’ai plus qu’à aller dormir, c’est trop tard ! », a déclaré Tsitsipas avant d’être ques­tionne sur l’ori­gine exacte de ce chan­ge­ment. Ce à quoi il a répondu : « Désolé, mais je préfère ne pas répondre à cette ques­tion. Merci. »

Pour rappel, Tsitsipas décla­rait en février dernier être passé sur un cordage en boyau naturel suite à son opéra­tion du coude en novembre 2021.