De passage sur le plateau de Prime Video ce dimanche soir, après la céré­monie en son honneur sur le court Philippe‐Chatrier à Roland‐Garros, Rafael Nadal a été inter­rogé par Jo‐Wilfried Tsonga sur son fameux rituel des bouteilles.

Tsonga : « C’est un honneur de t’avoir ici. Je voulais d’abord te féli­citer, pas seule­ment pour ce que tu as fait mais aussi pour l’es­prit que tu as apporté sur le court. Tu as toujours été un modèle pour moi. Tu as vrai­ment amené le tennis au plus haut. Tu as amené le tennis au plus haut. Maintenant, on va aller sur quelque chose de moins sérieux. Maintenant, ça fait partie du passé alors tu peux nous le dire. Raconte nous un peu cette histoire avec ta manie des bouteilles (toujours parfai­te­ment alignées sur le court, ndlr). Tu as tout changé dans ton jeu dans ta carrière mais les bouteilles, jamais. Donc je pense que c’est la chose la plus impor­tante de ta carrière. »

🎙️ : « Quand je faisais toutes ces routines, cela me rassu­rait.«



Nadal : « Pour être très honnête, j’ai essayé de résoudre tous ces tics. Je me disais : essaie de ne pas faire toutes ces routines. Je me suis battu. Quand j’étais jeune, ces routines m’ont vrai­ment permis d’être à 100% dans l’ins­tant, 100% concentré. C’est sport telle­ment exigeant menta­le­ment. Quand je faisais toutes ces routines, avec les bouteilles notam­ment, ça me rassu­rait et ça me donnait du temps pour penser à l’es­sen­tiel. Tout était en place et je pouvais me concen­trer sur ce que j’avais à faire, ce que je faisais bien ou ce que je devais changer. »