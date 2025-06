Au micro de Prime Video après l’in­croyable remontée de Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner en finale de Roland‐Garros, Jo‐Wilfried Tsonga a évoqué la suite pour l’Italien et expliqué comment un cham­pion réagis­sait face à une telle désillusion.

« On va lui remon­trer (les images). Parfois on n’a pas envie d’entendre les choses, mais on nous met les images devant le nez, ou on nous en parle. Il y a de grandes chances pour qu’il revoie certains points. Mais la parti­cu­la­rité des très grands cham­pions, quand même, c’est d’oublier très vite. Peut‐être pas dans les jours qui vont venir, mais d’ici une semaine ou deux, c’est fort possible que fina­le­ment, il passe à autre chose et qu’il se dise : ‘moi j’ai déjà gagné trois Grands Chelems, c’est quand même un truc que je ne pensais pas faire quand j’étais plus jeune, j’ai envie de jouer au tennis, je vais à l’entraîner et tout va bien’.