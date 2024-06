Si Novak Djokovic a remporté une nouvelle victoire incroyable en cinq sets, contre Francisco Cerundolo en huitièmes de finale, la ques­tion est de savoir dans quel état physique il pour­suivra le tournoi.

En plus d’avoir passé neuf heures sur le court en l’es­pace de deux jours, et d’avoir bouclé son duel précé­dent au beau milieu de la nuit, le numéro 1 mondial a vu son genou droit l’han­di­caper pendant une bonne partie du match ce lundi.

Sur le plateau de Prime Video, Jo‐Wilfried Tsonga a exprimé son inquié­tude pour le Serbe.

« C’est inquié­tant, tout simple­ment, on le voit dans les mani­pu­la­tions avec le kiné. Cela ressemble à des douleurs de ménisque. Quand il appuie sur la jambe, ça le pique un peu. On l’a vu pendant le match essayer de remettre le genou à l’endroit. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné, je peux pas affirmer quoi que ce soit, mais ça me rappelle étran­ge­ment des choses que j’ai vécues. »