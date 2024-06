Invité à s’ex­primer quelques secondes après la victoire de Carlos Alcaraz en finale de Roland‐Garros face à Alexander Zverev ce dimanche, Jo‐Wilfried Tsonga n’a pas pu s’empêcher d’avoir une petite pensée pour l’Allemand, le regard vide sur son banc et forcé­ment abattu après ce nouveau revers en finale de Grand Chelem.

« Je ne peux pas m’empêcher d’avoir l’oeil qui brille parce que je sais aussi ce que cela fait de perdre une finale de Grand Chelem et j’ai une vraie pensée pour Alexander Zverev qui n’aura pas démé­rité. Il a fait un grand match et être dans sa posi­tion et voir l’autre célé­brer avec la famille, avec les amis et la petite vidéo en l’hon­neur de Carlos, j’ima­gine que ça doit faire un peu mal donc en tant qu’an­cien joueur, je ne peux que compatir avec sa tris­tesse d’aujourd’hui. »