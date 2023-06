Lors d’un débat animé sur Prime Video après la victoire de Novak Djokovic contre un Carlos Alcaraz consi­dé­ra­ble­ment diminué à partir du début de troi­sième manche, Jo‐Wilfried Tsonga a pris l’exemple de Roger Federer afin de noter un axe d’amé­lio­ra­tion pour le phéno­mène espagnol.

« Aujourd’hui, si on veut prendre un exemple, on a un Roger Federer, qui volait sur le court. Il avait un physique incroyable. On ne le souli­gnait pas assez. Et c’est ce qui faisait sa force, c’est qu’il était toujours derrière la balle alors qu’il la prenait tôt donc il devait se déplacer très vite dans les inter­valles. Et on ne l’a jamais vu cramper ! Donc ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu’on n’a jamais vu Roger Federer aller au bout de lui‐même ? Non, ça veut dire qu’il avait un physique hors normes. Carlos va avoir besoin de travailler, d’augmenter sa capa­cité et cela passe par du travail. Ça ne se fait pas en un ou deux mois. »