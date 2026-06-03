Alors qu’il retrouvait à 30 ans les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, pour la première fois depuis l’US Open 2022 après avoir été plombé par les blessures ces dernières années, Matteo Berrettini a encore été lâché par son corps.
Diminué physiquement, visiblement touché à la hanche gauche, le finaliste de Wimbledon 2021 a tenté de s’accrocher mais a finalement dû jeter l’éponge, les larmes aux yeux, face à son compatriote Matteo Arnaldi, à 7–5, 5–2 en faveur de ce dernier.
Au micro de Prime Video, Jo‐Wilfried Tsonga n’a pas caché son émotion devant les images de l’Italien quittant le court prématurément.
« Je suis dépité pour lui. Ça me replonge dans des mauvais souvenirs. On le voyait à la fin, on sent que Roland‐Garros, c’était important pour lui, et il se projette dans ce qu’il va devoir traverser. Il connaît très bien. C’est très triste car il avait fait les efforts pour revenir. Et comme l’a dit Lucas Pouille, jouer un quart de finale quand on n’a pratiquement pas enchaîné deux victoires sur le Tour, c’est assez compliqué. »
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 23:28