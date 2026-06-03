Alors qu’il retrou­vait à 30 ans les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, pour la première fois depuis l’US Open 2022 après avoir été plombé par les bles­sures ces dernières années, Matteo Berrettini a encore été lâché par son corps.

Diminué physi­que­ment, visi­ble­ment touché à la hanche gauche, le fina­liste de Wimbledon 2021 a tenté de s’ac­cro­cher mais a fina­le­ment dû jeter l’éponge, les larmes aux yeux, face à son compa­triote Matteo Arnaldi, à 7–5, 5–2 en faveur de ce dernier.

Au micro de Prime Video, Jo‐Wilfried Tsonga n’a pas caché son émotion devant les images de l’Italien quit­tant le court prématurément.

« Je suis dépité pour lui. Ça me replonge dans des mauvais souve­nirs. On le voyait à la fin, on sent que Roland‐Garros, c’était impor­tant pour lui, et il se projette dans ce qu’il va devoir traverser. Il connaît très bien. C’est très triste car il avait fait les efforts pour revenir. Et comme l’a dit Lucas Pouille, jouer un quart de finale quand on n’a prati­que­ment pas enchaîné deux victoires sur le Tour, c’est assez compliqué. »