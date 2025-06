Consultant pour Prime Video, Jo‐Wilfried Tsonga a livré son analyse après le premier set remporté par Jannik Sinner face à Carlos Alcaraz, ce dimanche en finale de Roland‐Garros.

Et l’an­cien joueur fran­çais, l’Espagnol n’a pas su concré­tiser sa domination.

« Il est un peu retombé dans ses travers et c’était prévi­sible dans cette oppo­si­tion entre un Sinner constant et un Alcaraz qui fait la pluie et le beau temps, très créatif, évidem­ment, mais pas aussi constant que Jannik. Pourtant Alcaraz est très bien rentré dans cette première manche avec des occa­sions dans quasi­ment tous les jeux. Il a tenté des choses au lieu de jouer la sécu­rité finalement. »