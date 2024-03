Jo s’est exprimé chez nos confrères de l’Equipe, il faut dire qu’il sait ce que retraite veut dire.

« La vraie inconnue, elle est là : savoir ce que « Rafa » est capable de donner sur terre battue. Aujourd’hui, sur dur, on sait. Avec ce que l’on a vu, honnê­te­ment, on sait qu’il se déplace moins bien, qu’il ne sera jamais plus perfor­mant comme il a pu l’être avant. Sur terre battue aujourd’hui, il y a une vraie inconnue. Il avait une telle marge par rapport aux autres. Est‐ce qu’il va être capable aujourd’hui de tenir un match un peu la bagarre ? C’est la vraie inconnue »