Comme l’année dernière entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, il y aura bien un cinquième set entre Alexander et Flavio Cobolli lors de cette finale de l’édition 2026 de Roland‐Garros.
Après que l’Italien ait remporté le tie‐break du quatrième set, tout est possible d’autant que l’Allemand ne montre pas des signes rassurants, comme l’explique Jo‐Wilfried Tsonga, consultant pour Amazon Prime Video.
« Il n’a pas changé de t‑shirt depuis le début de match puisqu’on voit que son t‑shirt commence à être marqué et il ne la gère pas bien cette finale pour le moment. Il ne la gère pas bien du tout. Cela va être interessant de voir s’il s’en sort ou pas mais depuis le début on sent que quand il est appuie sur le champignon, il est au dessus mais par contre Cobolli, à la moindre occasion, il va s’engouffrer dedans. »
Publié le dimanche 7 juin 2026 à 19:00