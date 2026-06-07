Comme l’année dernière entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, il y aura bien un cinquième set entre Alexander et Flavio Cobolli lors de cette finale de l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros.

Après que l’Italien ait remporté le tie‐break du quatrième set, tout est possible d’au­tant que l’Allemand ne montre pas des signes rassu­rants, comme l’ex­plique Jo‐Wilfried Tsonga, consul­tant pour Amazon Prime Video.

« Il n’a pas changé de t‑shirt depuis le début de match puis­qu’on voit que son t‑shirt commence à être marqué et il ne la gère pas bien cette finale pour le moment. Il ne la gère pas bien du tout. Cela va être inter­es­sant de voir s’il s’en sort ou pas mais depuis le début on sent que quand il est appuie sur le cham­pi­gnon, il est au dessus mais par contre Cobolli, à la moindre occa­sion, il va s’en­gouf­frer dedans. »