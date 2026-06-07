Accueil Roland Garros

Tsonga avant le 5e set entre Zverev et Cobolli en finale : « On voit que Zverev n’a pas changé de t‑shirt depuis le début de match et qu’il ne gère pas bien du tout cette finale »

Par
Thomas S
-
728

Comme l’année dernière entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, il y aura bien un cinquième set entre Alexander et Flavio Cobolli lors de cette finale de l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros. 

Après que l’Italien ait remporté le tie‐break du quatrième set, tout est possible d’au­tant que l’Allemand ne montre pas des signes rassu­rants, comme l’ex­plique Jo‐Wilfried Tsonga, consul­tant pour Amazon Prime Video.

« Il n’a pas changé de t‑shirt depuis le début de match puis­qu’on voit que son t‑shirt commence à être marqué et il ne la gère pas bien cette finale pour le moment. Il ne la gère pas bien du tout. Cela va être inter­es­sant de voir s’il s’en sort ou pas mais depuis le début on sent que quand il est appuie sur le cham­pi­gnon, il est au dessus mais par contre Cobolli, à la moindre occa­sion, il va s’en­gouf­frer dedans. »

Publié le dimanche 7 juin 2026 à 19:00

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥