Comme durant toute sa carrière, Jo a donné encore beau­coup de plaisir aux fans face à Casper Ruud, le numéro 8 mondial.

Dans un stade qui a eu du mal à se remplir mais qui fina­le­ment a été plein comme un oeuf, le Français a livré un gros match avec des passages qui nous ont rappelé sa meilleure époque.

En face, Casper, tendu, n’a jamais paniqué même quand la pres­sion était à son comble dans le tie‐break du deuxième set qui restera l’un des points de bascule de ce duel.

Par la suite, le jeu de Jo s’est un peu effrité, et le Norvégien, au départ très loin de sa ligne, a commencé à avancer et prendre plus d’initiatives.

Après avoir laissé passer la 3ème manche, le Français a retrouvé de l’énergie, le stade le pous­sait encore davan­tage et il parve­nait à breaker au meilleur des moments à 5 partout.

On croyait qu’une 5ème manche s’of­frait à nous, mais les larmes de Jo confir­maient que le Français n’était plus en mesure de défendre ses chances, visi­ble­ment blessé au bras.

Le Kiné avait beau venir sur le court, la messe était dite (7–6, 6–7, 2–6, 6–7).

Comme un symbole, Jo tire sa révé­rence en ne pouvant pas défendre vrai­ment ses chances jusqu’au bout, un peu comme l’a été toute sa carrière jonchée de bles­sures importantes.

Il reste que Jo a confirmé qu’il restait un cham­pion hors normes après ce combat magni­fique, merci Jo et à bientôt !