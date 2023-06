Consultant débu­tant mais excellent d’Amazon Prime durant toute la quin­zaine, Jo‐Wilfried Tsonga, invité à s’ex­primer sur le premier set entre Alcaraz et Djokovic remporté par ce dernier, a tenu à mettre en lumière l’as­pect tactique de ce début de rencontre.

« Le match est fabu­leux. Il est fabu­leux pas forcé­ment par les échanges qu’il peut y avoir mais par l’in­ten­sité dans leur capa­cité à trouver des solu­tions tactiques. Et on voit clai­re­ment que Djokovic annule le jeu d’Alcaraz. Et on a vu vers la fin du premier set, Alcaraz se dire : ‘Bon, je suis obligé d’ac­cepter de jouer des revers, je vais arrêter de tourner sinon Djokovic joue droit devant sur mon coup droit, il m’oblige à jouer des coups où je ne suis pas en appui. Et du coup, ce la rend le jeu hyper inté­res­sant parce que tout d’un coup, ils se retrouvent à jouer aux échecs, à poser leur pion, et à ce jeu‐là, on a quand même un maître, Djokovic, qui est assez hors norme sur cet aspect du jeu. »