Alors que plusieurs person­na­lités du tennis fran­çais se sont déjà expri­mées sur le mal‐être du tennis trico­lore, Jo‐Wilfried Tsonga, consul­tant pour Amazon Prime durant toute la quin­zaine, a lâché une petite bombe en expli­quant qu’il n’avait même pas accès aux vestiaires des joueurs fran­çais à Roland‐Garros, tout comme Guy Forget, ancien direc­teur du tournoi.

🗣️ @tsonga7 : « Quand je viens ici, je n’ai pas d’accès aux vestiaires des joueurs. »



🤔 Comment aider la nouvelle géné­ra­tion si cette dernière ne peut pas être soutenue pas l’an­cienne ?#RolandGarros pic.twitter.com/5ZKhUImeuK — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 2, 2023

« Le besoin qu’on a aujourd’hui, c’est juste­ment de rappro­cher les lignes, de se resserrer pour que l’in­for­ma­tion coule. Je ne dis pas que je vais être un entraî­neur demain et que je vais entraîner 24 heures sur 24 un joueur, je dis par contre que je suis content de leur parler de temps en temps, de leur dire : ‘voilà ce que j’ai vécu’, d’être au quoti­dien dispo­nible pour eux. Honnêtement, en ce moment, il y a des choses qui se passent, il y a des petites anec­dotes qui sont révé­la­trices : c’est que quand je viens ici, je n’ai pas accès aux vestiaires des joueurs. Bien sûr ! J’en ai parlé avec Guy (Forget, ndlr), je sais que ça va faire du bruit, ce n’est pas un problème, j’en ai parlé avec Guy, et il m’a dit qu’il ne l’avait pas non plus (l’accès aux vestiaires, ndlr). »