Emilie Loit est allée interroger Jo-Wilfried Tsonga dans le cadre de son appel téléphonique. Jo-Wilfried évoque ses souvenirs à Roland Garros, le tournoi où il dit qu’il a toujours été soutenu de façon merveilleuse.

Pour expliquer ces deux défaites cruelles en demi-finale, face à David Ferrer (2013) et Stan Wawrinka (2015), le Tricolore a vraiment deux discours différents : « Face à David, je suis arrivé très confiant sur le court. J’avais battu Roger en trois sets. Je jouais mon meilleur tennis. Quand je suis rentré sur le court, il était tard, la terre était lourde. Je ne m’attendais pas à de telles conditions. Novak et Rafa avaient joué 5 heures avant et l’ambiance aussi n’était pas celle que j’attendais. Au final, je livre un match très décevant. Contre Stan, ce n’est pas pareil, je suis vraiment dedans mais je n’arrive qu’à convertir une balle de break sur 17 »