Attention petit danger pour Novak Djokovic.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem est mené un set à zéro par le Français Giovanni Mpetshi Perricard (80e mondial) au premier tour de Roland‐Garros ce dimanche soir (7−5). Et c’est large­ment mérité pour le joueur trico­lore selon Jo‐Wilfried Tsonga, consul­tant pour Prime Video.

« C’est un scénario parfait pour Giovanni. Il est très bien rentré dans cette rencontre. Il a fait exac­te­ment ce qu’il fallait pour gêner Djokovic. Il a imposé sa filière, il a imposé son jeu sur son service dans un premier temps. Et quand ça a commencé à être chaud, il lui a dit : ‘vas‑y fais le jeu sur les points impor­tants’. Il s’est très bien posi­tionné, il n’a pas raté une occa­sion d’aller vers l’avant quand il devait le faire. Il mérite large­ment sur ce premier set. »