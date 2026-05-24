Attention petit danger pour Novak Djokovic.
L’homme aux 24 titres du Grand Chelem est mené un set à zéro par le Français Giovanni Mpetshi Perricard (80e mondial) au premier tour de Roland‐Garros ce dimanche soir (7−5). Et c’est largement mérité pour le joueur tricolore selon Jo‐Wilfried Tsonga, consultant pour Prime Video.
« C’est un scénario parfait pour Giovanni. Il est très bien rentré dans cette rencontre. Il a fait exactement ce qu’il fallait pour gêner Djokovic. Il a imposé sa filière, il a imposé son jeu sur son service dans un premier temps. Et quand ça a commencé à être chaud, il lui a dit : ‘vas‑y fais le jeu sur les points importants’. Il s’est très bien positionné, il n’a pas raté une occasion d’aller vers l’avant quand il devait le faire. Il mérite largement sur ce premier set. »
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 21:31