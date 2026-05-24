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Tsonga : « Mpetshi Perricard fait exac­te­ment ce qu’il faut pour gêner Djokovic. C’est un scénario parfait »

Par
Baptiste Mulatier
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Attention petit danger pour Novak Djokovic. 

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem est mené un set à zéro par le Français Giovanni Mpetshi Perricard (80e mondial) au premier tour de Roland‐Garros ce dimanche soir (7−5). Et c’est large­ment mérité pour le joueur trico­lore selon Jo‐Wilfried Tsonga, consul­tant pour Prime Video. 

« C’est un scénario parfait pour Giovanni. Il est très bien rentré dans cette rencontre. Il a fait exac­te­ment ce qu’il fallait pour gêner Djokovic. Il a imposé sa filière, il a imposé son jeu sur son service dans un premier temps. Et quand ça a commencé à être chaud, il lui a dit : ‘vas‑y fais le jeu sur les points impor­tants’. Il s’est très bien posi­tionné, il n’a pas raté une occa­sion d’aller vers l’avant quand il devait le faire. Il mérite large­ment sur ce premier set. »

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 21:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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