De passage dans l’émis­sion Télématin sur France 2, une semaine après avoir mis un terme défi­nitif à sa carrière de joueur profes­sionnel à Roland‐Garros, Jo‐Wilfried Tsonga a reconnu qu’il n’avait pas encore eu le temps de se fondre dans la peau d’un retraité.

« Pour être honnête, je ne suis pas encore vrai­ment redes­cendu. Depuis, j’ai été pas mal solli­cité, je crois que je vais avoir vrai­ment le temps de redes­cendre quand je vais rentrer à la maison, quand je vais être en famille avec mes petits gars et que je vais pouvoir me dire : ‘demain il n’y a pas entraî­ne­ment, demain il n’y a pas de match, il n’y a rien’, je pense que je vais retomber à ce moment‐là. Je n’ai pas vrai­ment peur du vide, évidem­ment que j’ai conscience qu’il va manquer quelque chose dans les prochains mois mais je suis aussi heureux, c’est aussi pour moi un soula­ge­ment car les dernières années ont été très, très dures physi­que­ment. Ça fait 30 ans que je joue au tennis, que je me mets mes arti­cu­la­tions et mon corps à rude épreuve, donc c’est aussi un soulagement. »