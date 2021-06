Alors qu’il aurait pu logi­que­ment pester contre une program­ma­tion incom­pré­hen­sible, Jo‐Wilfried a gardé son calme en confé­rence de presse. Le Tricolore veut conti­nuer à jouer et y croire. Il faut dire que sa fin de match était plutôt récon­for­tante notam­ment quand il retrouvé son coup droit. Quand un confrère a donc tenté de lancer la polé­mique autour de l’ho­raire à laquelle il a pénétré sur le court, Jo a préféré en rire : » J’aime bien tes petites ques­tions polé­miques (Rires). Je te retrouve, ça fait plaisir ! Écoute, non, je n’ai rien demandé du tout. Je suis là, j’ai envie de jouer, je suis content. On me met quatrième, on me met truc, sur le court au fond du stade ou je ne sais pas trop quoi, cela m’est égal. Je suis content d’être sur le terrain. De toute façon, les gens viennent. C’est ce qui compte. Ce soir, les condi­tions étaient plutôt pas mal. Il y avait beau­coup de vent aujourd’hui, c’était quand même de bonnes condi­tions ce soir »