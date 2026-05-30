Alors qu’il est désormais le favori de la partie haute du tableau, où se trouvait Jannik Sinner avant son élimination, Felix Auger‐Aliassime a eu bien du mal à se débarrasser de Brandon Nakashima (35e mondial) au troisième tour de Roland‐Garros (5−7, 6–1, 7–6[4], 7–6[1]).
Une prestation qui n’a pas vraiment convaincu Jo‐Wilfried Tsonga, qui, aux commentaires pour Prime Video, a estimé que le 6e joueur mondial avait largement les moyens de s’imposer plus rapidement face à l’Américain.
« Il a une telle marge sur un joueur comme ça. Pour moi, c’est un très mauvais match pour lui. Il aurait dû gagner en trois sets. Nakashima a des armes pour bien jouer au tennis, mais il n’y a pas photo entre les deux joueurs. Il aurait dû s’imposer en trois sets et pas perdre de temps pour arriver sur le prochain tour hyper frais, et ensuite arriver face aux meilleurs le plus beaucoup d’énergie. »
En huitièmes de finale, Auger‐Aliassime affrontera Alejandro Tabilo (36e), tombeur de Moïse Kouame.
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 01:09