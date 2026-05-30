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Tsonga pas convaincu par Auger‐Aliassime : « C’est un très mauvais match pour lui »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 08/04/2026 - Valentin Vacherot - Monaco

Alors qu’il est désor­mais le favori de la partie haute du tableau, où se trou­vait Jannik Sinner avant son élimi­na­tion, Felix Auger‐Aliassime a eu bien du mal à se débar­rasser de Brandon Nakashima (35e mondial) au troi­sième tour de Roland‐Garros (5−7, 6–1, 7–6[4], 7–6[1]).

Une pres­ta­tion qui n’a pas vrai­ment convaincu Jo‐Wilfried Tsonga, qui, aux commen­taires pour Prime Video, a estimé que le 6e joueur mondial avait large­ment les moyens de s’im­poser plus rapi­de­ment face à l’Américain.

« Il a une telle marge sur un joueur comme ça. Pour moi, c’est un très mauvais match pour lui. Il aurait dû gagner en trois sets. Nakashima a des armes pour bien jouer au tennis, mais il n’y a pas photo entre les deux joueurs. Il aurait dû s’im­poser en trois sets et pas perdre de temps pour arriver sur le prochain tour hyper frais, et ensuite arriver face aux meilleurs le plus beau­coup d’énergie. »

En huitièmes de finale, Auger‐Aliassime affron­tera Alejandro Tabilo (36e), tombeur de Moïse Kouame. 

Publié le dimanche 31 mai 2026 à 01:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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