Alors qu’il est désor­mais le favori de la partie haute du tableau, où se trou­vait Jannik Sinner avant son élimi­na­tion, Felix Auger‐Aliassime a eu bien du mal à se débar­rasser de Brandon Nakashima (35e mondial) au troi­sième tour de Roland‐Garros (5−7, 6–1, 7–6[4], 7–6[1]).

Une pres­ta­tion qui n’a pas vrai­ment convaincu Jo‐Wilfried Tsonga, qui, aux commen­taires pour Prime Video, a estimé que le 6e joueur mondial avait large­ment les moyens de s’im­poser plus rapi­de­ment face à l’Américain.

« Il a une telle marge sur un joueur comme ça. Pour moi, c’est un très mauvais match pour lui. Il aurait dû gagner en trois sets. Nakashima a des armes pour bien jouer au tennis, mais il n’y a pas photo entre les deux joueurs. Il aurait dû s’im­poser en trois sets et pas perdre de temps pour arriver sur le prochain tour hyper frais, et ensuite arriver face aux meilleurs le plus beau­coup d’énergie. »

En huitièmes de finale, Auger‐Aliassime affron­tera Alejandro Tabilo (36e), tombeur de Moïse Kouame.