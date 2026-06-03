De passage en confé­rence de presse pour dresser le bilan trico­lore de ce Roland‐Garros 2026, l’ex‐numéro 3 mondial, ancien coach de Roger Federer et actuel respon­sable du haut niveau à la FFT (fédé­ra­tion fran­çaise de tennis), Ivan Ljubicic, a égale­ment évoqué le succès du tennis italien.

« C’est évident que ce n’est pas que Sinner (…) Mais c’est aussi un peu plus simple quand tu as une réfé­rence comme Sinner. C’est Sinner qui tire vers le haut. Arthur (Fils), qu’est‐ce qu’il a fait là ? Je pense que c’est aussi pour Moise un repère, qu’il peut regarder s’il a besoin, et peut‐être il n’a même pas besoin. Je peux vous assurer que les 2009 et les autres regardent aujourd’hui Moise et ils pensent qu’ils peuvent faire la même chose. C’est impor­tant. On a besoin de ça, surtout pour le tennis féminin », a souligné le Croate.

Au micro de Prime Video, Jo‐Wilfried Tsonga a réagi aux propos d’Ivan Ljubicic : « On a toujours fait partie des plus grandes nations forma­trices, avec énor­mé­ment de joueurs dans le top 100, mais aujourd’hui, en termes de haut niveau, clai­re­ment, l’Italien est l’exemple à suivre. On a écouté Ivan Ljubicic, évidem­ment, qui connaît énor­mé­ment le tennis, et ça ne lui aura pas échappé que Sinner est arrivé après Berrettini, après tous ces joueurs‐là. Il est devenu numéro 1 mondial, après qu’il y ait eu déjà énor­mé­ment d’Italiens qui arri­vaient, et effec­ti­ve­ment, aujourd’hui, Sinner aussi une loco­mo­tive, et il donne envie aux autres. »