De passage en conférence de presse pour dresser le bilan tricolore de ce Roland‐Garros 2026, l’ex‐numéro 3 mondial, ancien coach de Roger Federer et actuel responsable du haut niveau à la FFT (fédération française de tennis), Ivan Ljubicic, a également évoqué le succès du tennis italien.
« C’est évident que ce n’est pas que Sinner (…) Mais c’est aussi un peu plus simple quand tu as une référence comme Sinner. C’est Sinner qui tire vers le haut. Arthur (Fils), qu’est‐ce qu’il a fait là ? Je pense que c’est aussi pour Moise un repère, qu’il peut regarder s’il a besoin, et peut‐être il n’a même pas besoin. Je peux vous assurer que les 2009 et les autres regardent aujourd’hui Moise et ils pensent qu’ils peuvent faire la même chose. C’est important. On a besoin de ça, surtout pour le tennis féminin », a souligné le Croate.
Au micro de Prime Video, Jo‐Wilfried Tsonga a réagi aux propos d’Ivan Ljubicic : « On a toujours fait partie des plus grandes nations formatrices, avec énormément de joueurs dans le top 100, mais aujourd’hui, en termes de haut niveau, clairement, l’Italien est l’exemple à suivre. On a écouté Ivan Ljubicic, évidemment, qui connaît énormément le tennis, et ça ne lui aura pas échappé que Sinner est arrivé après Berrettini, après tous ces joueurs‐là. Il est devenu numéro 1 mondial, après qu’il y ait eu déjà énormément d’Italiens qui arrivaient, et effectivement, aujourd’hui, Sinner aussi une locomotive, et il donne envie aux autres. »
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 21:43