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Tsonga sur Fonseca, mené deux sets à zéro contre Mensik : « On a l’im­pres­sion que Joao est presque limité. Il a la tête basse et semble se dire : ‘Qu’est‐ce que je peux faire de mieux ?’ »

Par
Thomas S
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Grosse sensa­tion sur le court Philippe‐Chatrier ce mardi soir à l’oc­ca­sion du quart de finale entre Joao Fonseca et Jakub Mensik. 

Donné favori suite à ses magni­fiques succès contre Novak Djokovic et Casper Ruud, le Brésilien est tota­le­ment dominé par un Tchèque en état de grâce et impres­sion­nant sur sa mise en jeu.

Mené deux sets à rien (6−4, 6–3), Joao doit impé­ra­ti­ve­ment réagir, notam­ment dans l’at­ti­tude, comme l’a suggéré Jo‐Wilfried tsonga chez nos confrères d’Amazon Prime Video.

« Mensik joue à la perfec­tion et on voit un Joao Fonseca avec la tête un peu basse où il semble se dire : ‘Qu’est‐ce que je peux faire de mieux, qu’est‐ce que je peux faire de plus ?’. On a l’im­pres­sion qu’il est presque limité, contrai­re­ment à Jakub Mensik qui est hyper serein, il est tran­quille, il joue son jeu, il pose les cartes sur le table et dit : ‘Voyons voir si tu as un peu mieux’. »

Publié le mardi 2 juin 2026 à 22:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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