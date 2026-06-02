Grosse sensa­tion sur le court Philippe‐Chatrier ce mardi soir à l’oc­ca­sion du quart de finale entre Joao Fonseca et Jakub Mensik.

Donné favori suite à ses magni­fiques succès contre Novak Djokovic et Casper Ruud, le Brésilien est tota­le­ment dominé par un Tchèque en état de grâce et impres­sion­nant sur sa mise en jeu.

Mené deux sets à rien (6−4, 6–3), Joao doit impé­ra­ti­ve­ment réagir, notam­ment dans l’at­ti­tude, comme l’a suggéré Jo‐Wilfried tsonga chez nos confrères d’Amazon Prime Video.

« Mensik joue à la perfec­tion et on voit un Joao Fonseca avec la tête un peu basse où il semble se dire : ‘Qu’est‐ce que je peux faire de mieux, qu’est‐ce que je peux faire de plus ?’. On a l’im­pres­sion qu’il est presque limité, contrai­re­ment à Jakub Mensik qui est hyper serein, il est tran­quille, il joue son jeu, il pose les cartes sur le table et dit : ‘Voyons voir si tu as un peu mieux’. »