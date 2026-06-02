Grosse sensation sur le court Philippe‐Chatrier ce mardi soir à l’occasion du quart de finale entre Joao Fonseca et Jakub Mensik.
Donné favori suite à ses magnifiques succès contre Novak Djokovic et Casper Ruud, le Brésilien est totalement dominé par un Tchèque en état de grâce et impressionnant sur sa mise en jeu.
Mené deux sets à rien (6−4, 6–3), Joao doit impérativement réagir, notamment dans l’attitude, comme l’a suggéré Jo‐Wilfried tsonga chez nos confrères d’Amazon Prime Video.
« Mensik joue à la perfection et on voit un Joao Fonseca avec la tête un peu basse où il semble se dire : ‘Qu’est‐ce que je peux faire de mieux, qu’est‐ce que je peux faire de plus ?’. On a l’impression qu’il est presque limité, contrairement à Jakub Mensik qui est hyper serein, il est tranquille, il joue son jeu, il pose les cartes sur le table et dit : ‘Voyons voir si tu as un peu mieux’. »
Publié le mardi 2 juin 2026 à 22:12