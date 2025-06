Face à Jack Draper, la marche était trop haute pour Joao Fonseca. Complètement dépassé par l’in­ten­sité du cinquième joueur mondial, le prodige brési­lien s’est logi­que­ment incliné en trois sets (6−2, 6–4, 6–2), pour son premier troi­sième tour en Grand Chelem.

Consultant pour Amazon Prime Video, le temps de la quin­zaine du tournoi, Jo‐Wilfried Tsonga a pris la défense du 65e joueur mondial. Le fina­liste de l’Open d’Australie 2008 estime qu’à l’image de la jeune garde trico­lore émer­gente, menait par Arthur Fils, il faut faire preuve de patience avec Fonseca.

🗣️ Jo‐Wilfried Tsonga sur Joao Fonseca : « C’est complè­te­ment normal qu’il en soit là.«



Notre consul­tant revient sur la défaite de la pépite brési­lienne face à Jack Draper 🇬🇧#RolandGarros pic.twitter.com/wrR0Tfp1Pv — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 31, 2025

« C’est complè­te­ment normal qu’il en soit là. Souvent, on demande à ces joueurs de 18, 19 ans, 20 ans de pouvoir combattre avec des joueurs qui ont 26, 27, 28 ans. Mais c’est vrai que la matu­rité physique a une réelle impor­tance. Il est certai­ne­ment peut‐être encore en train de grandir puis­qu’il y a des joueurs qui ont leur matu­rité. En général, les joueurs, surtout les garçons, ont leur matu­rité physique, vrai­ment à l’âge de 22, 23 ans. Et c’est vrai que quand on a 20 ans, le plus diffi­cile, fina­le­ment, c’est d’en­chaîner les matchs. Puisqu’en Grand Chelem, les matchs sont diffi­ciles. On a aussi ce problème‐là avec nos jeunes joueurs fran­çais aussi où il leur faut encore quelques mois, peut‐être quelques années pour pouvoir riva­liser avec les autres ».