La tension n’est pas retombée entre les principaux joueurs des circuits ATP et WTA, qui réclament une plus grande part du gâteau concernant les recettes des tournois du Grand Chelem, et l’organisation de Roland‐Garros.
Une vingtaine de joueurs stars, dont Jannik Sinner, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka ou encore Coco Gauff, ont décidé, en guise de protestation, de parler pendant seulement 15 minutes lors de la journée des médias prévue ce vendredi.
Au micro de L’Equipe, Jo‐Wilfried Tsonga a donné son avis sur la situation.
Jo‐Wilfried Tsonga s’exprime sur la fronde des joueurs à Roland‐Garros !— L’Équipe (@lequipe) May 22, 2026
En plein conflit avec les organisateurs concernant les prize money, les stars du circuit ont décidé de boycotter en partie le traditionnel « Media Day ». Consultant pour Prime Video pendant la quinzaine,… pic.twitter.com/arzzuhBr4p
« Au vu des comparaisons qu’on pourrait faire autour d’autres sports, je peux évidemment comprendre. Après, en étant moi des deux côtés, en tant que propriétaire de tournoi, je sais qu’il y a évidemment une conjoncture économique qui doit être équilibrée au maximum. Le but des joueurs, c’est d’aller à la table pour éventuellement discuter, c’est de trouver le meilleur équilibre entre ces organisations qui ont besoin de bien fonctionner et ces joueurs qui se donnent à fond tout au long de l’année et qui, d’une certaine manière, méritent la récompense du show qu’ils présentent. Quand je jouais, les prize money n’étaient pas trop bas pour ceux, comme moi, qui allaient loin dans les tableaux. Effectivement, pour les joueurs au‐delà de la 150e place mondiale, évidemment que je trouvais ça trop bas puisqu’on a tous vécu comme des troubadours, à essayer de trouver 10 euros par‐ci, 10 euros par‐là pour pouvoir se payer un billet d’avion. Le fonctionnement du tennis mondial favorise les 150 premiers joueurs mondiaux. Ce serait bien d’augmenter les joueurs au‐delà du top 150 »
Publié le vendredi 22 mai 2026 à 13:06