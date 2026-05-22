La tension n’est pas retombée entre les prin­ci­paux joueurs des circuits ATP et WTA, qui réclament une plus grande part du gâteau concer­nant les recettes des tour­nois du Grand Chelem, et l’or­ga­ni­sa­tion de Roland‐Garros.

Une ving­taine de joueurs stars, dont Jannik Sinner, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka ou encore Coco Gauff, ont décidé, en guise de protes­ta­tion, de parler pendant seule­ment 15 minutes lors de la journée des médias prévue ce vendredi.

Au micro de L’Equipe, Jo‐Wilfried Tsonga a donné son avis sur la situation.

Jo‐Wilfried Tsonga s’ex­prime sur la fronde des joueurs à Roland‐Garros !



En plein conflit avec les orga­ni­sa­teurs concer­nant les prize money, les stars du circuit ont décidé de boycotter en partie le tradi­tionnel « Media Day ». Consultant pour Prime Video pendant la quin­zaine,… pic.twitter.com/arzzuhBr4p — L’Équipe (@lequipe) May 22, 2026

« Au vu des compa­rai­sons qu’on pour­rait faire autour d’autres sports, je peux évidem­ment comprendre. Après, en étant moi des deux côtés, en tant que proprié­taire de tournoi, je sais qu’il y a évidem­ment une conjonc­ture écono­mique qui doit être équi­li­brée au maximum. Le but des joueurs, c’est d’aller à la table pour éven­tuel­le­ment discuter, c’est de trouver le meilleur équi­libre entre ces orga­ni­sa­tions qui ont besoin de bien fonc­tionner et ces joueurs qui se donnent à fond tout au long de l’année et qui, d’une certaine manière, méritent la récom­pense du show qu’ils présentent. Quand je jouais, les prize money n’étaient pas trop bas pour ceux, comme moi, qui allaient loin dans les tableaux. Effectivement, pour les joueurs au‐delà de la 150e place mondiale, évidem­ment que je trou­vais ça trop bas puis­qu’on a tous vécu comme des trou­ba­dours, à essayer de trouver 10 euros par‐ci, 10 euros par‐là pour pouvoir se payer un billet d’avion. Le fonc­tion­ne­ment du tennis mondial favo­rise les 150 premiers joueurs mondiaux. Ce serait bien d’aug­menter les joueurs au‐delà du top 150 »