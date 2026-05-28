Dominé par Matteo Berrettini au deuxième tour de Roland‐Garros ce jeudi en session de nuit, le numéro 2 fran­çais Arthur Rinderknech, frustré, a balancé sa raquette avant de la fracasser sur la terre battue du court Philippe‐Chatrier.

Arthur Rinderknech fracasse sa raquette après un début de match raté 🥶#RolandGarros pic.twitter.com/cpEFMAS9KA — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 28, 2026

Au micro de Prime Video, Jo‐Wilfried Tsonga a estimé que ce geste pouvait permettre à son compa­triote de se relâ­cher un peu.

« Il a un peu les chaînes. Il a eu du mal à se libérer pendant un set et demi. Je pense que la bonne nouvelle, c’est qu’il a redressé un peu la barre. Il a commencé à être un peu plus agressif. Il ne faut pas je le dise parce que car n’est pas un beau geste, pas ce qu’il faut faire, mais honnê­te­ment, il faut se réveiller. C’est ce qu’il a fait après son cassage de raquette. En face, on a un Berrettini impé­rial qui nous fait penser à celui d’avant. »