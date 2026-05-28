Dominé par Matteo Berrettini au deuxième tour de Roland‐Garros ce jeudi en session de nuit, le numéro 2 français Arthur Rinderknech, frustré, a balancé sa raquette avant de la fracasser sur la terre battue du court Philippe‐Chatrier.
Arthur Rinderknech fracasse sa raquette après un début de match raté 🥶#RolandGarros pic.twitter.com/cpEFMAS9KA— Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 28, 2026
Au micro de Prime Video, Jo‐Wilfried Tsonga a estimé que ce geste pouvait permettre à son compatriote de se relâcher un peu.
« Il a un peu les chaînes. Il a eu du mal à se libérer pendant un set et demi. Je pense que la bonne nouvelle, c’est qu’il a redressé un peu la barre. Il a commencé à être un peu plus agressif. Il ne faut pas je le dise parce que car n’est pas un beau geste, pas ce qu’il faut faire, mais honnêtement, il faut se réveiller. C’est ce qu’il a fait après son cassage de raquette. En face, on a un Berrettini impérial qui nous fait penser à celui d’avant. »
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 22:19