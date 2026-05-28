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Tsonga sur le coup de sang de Rinderknech : « Il ne faut pas je le dise parce que car n’est pas un beau geste, mais honnê­te­ment, il faut se réveiller »

Par
Baptiste Mulatier
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Dominé par Matteo Berrettini au deuxième tour de Roland‐Garros ce jeudi en session de nuit, le numéro 2 fran­çais Arthur Rinderknech, frustré, a balancé sa raquette avant de la fracasser sur la terre battue du court Philippe‐Chatrier. 

Au micro de Prime Video, Jo‐Wilfried Tsonga a estimé que ce geste pouvait permettre à son compa­triote de se relâ­cher un peu. 

« Il a un peu les chaînes. Il a eu du mal à se libérer pendant un set et demi. Je pense que la bonne nouvelle, c’est qu’il a redressé un peu la barre. Il a commencé à être un peu plus agressif. Il ne faut pas je le dise parce que car n’est pas un beau geste, pas ce qu’il faut faire, mais honnê­te­ment, il faut se réveiller. C’est ce qu’il a fait après son cassage de raquette. En face, on a un Berrettini impé­rial qui nous fait penser à celui d’avant. »

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 22:19

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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