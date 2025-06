Au micro de Prime Video quelques heures après la quali­fi­ca­tion d’Elina Svitolina pour les quarts de finale de Roland‐Garros, grâce à une victoire contre Jasmine Paolini, Jo‐Wilfried Tsonga a évoqué le couple que l’Ukrainienne forme avec Gaël Monfils.

« Gaël disait en confé­rence de presse : ‘Les gars je vais aller nulle part, ma femme joue, elle ne va jamais vouloir que je parte.’ C’est trop cool. Leur histoire est belle puisque Gaël il y a quelques années voulait presque arrêter de jouer, Elina était enceinte. On ne savait pas trop ce qui allait se passer et fina­le­ment, ils voyagent avec leur petite à travers le monde et ils vivent des bons moments », a déclaré en souriant le Français, ami de longue date de Monfils.