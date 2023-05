Consultant pour Prime Video durant la quin­zaine, Jo‐Wilfried Tsonga a fait quelques confi­dences inté­res­santes et touchantes lundi soir sur sa rela­tion avec Gaël Monfils.

« C’est une histoire un peu incroyable. Quand on écrit cette histoire, on n’y croit pas vrai­ment. Deux gamins qui se rencontrent quand ils ont onze ans, ils font des petits tour­nois puis fina­le­ment ils gran­dissent ensemble, ils vont à l’école ensemble, ils vont en internat ensemble, ils s’en­traînent ensemble, ils vont jouer à Roland‐Garros ensemble et ils vont jouer en Coupe Davis ensemble. Ces histoires, même quand on les écrit, on y croit pas vrai­ment. Mais on l’a fait. Que ce soit avec Gaël, Gilles et Richard, cela a créé quelque chose de fort entre nous. Avec Gaël, on avait une concur­rence saine. On essayait de faire toujours mieux que l’autre et quand on sortait, on se cham­brait. On se disait : ‘Ah tu as vu, c’est nul ce que tu as fait !’. Toujours avec le sourire et dans la bien­veillance. Et cela nous a permis fina­le­ment d’aller assez haut. »

Des propos qui ne devraient pas laisser insen­sible Gaël Monfils avant son 1er tour à Roland‐Garros ce mardi contre Sebastian Baez en night session.