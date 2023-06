Alors qu’il découvre les habits de consul­tant sur cette édition 2023 de Roland‐Garros, chez nos confrères d’Amazon Prime, Jo Wilfried Tsonga est très à l’aise en plateau depuis le début de la quinzaine.

Après avoir notam­ment envoyé une petite bombe concer­nant son accès à la zone des joueurs ou encore critiqué Stefanos Tsitsipas pour sa condes­cen­dance envers Alcaraz, l’an­cien 5e joueur mondial n’a clai­re­ment pas sa langue dans sa poche.

Jo est égale­ment revenu sur sa fameuse demi‐finale perdue face à David Ferrer lors de l’édi­tion 2013, un match disputé en fin de journée suite à la rencontre tita­nesque de plus de 5 heures de jeu entre Novak Djokovic et Rafael Nadal programmée juste avant.

Et si à l’époque, certains obser­va­teurs avaient pointé du doigt une program­ma­tion douteuse, la version de l’in­té­ressé est assez diffé­rente : « Je me suis retrouvé dans un bour­bier, non pas parce que mon match était prévu en deuxième rota­tion après le Nadal‐Djokovic et que le stade n’était pas encore rempli lors de mon entrée sur le court, mais parce que les condi­tions n’étaient plus du tout les mêmes. Il faisait plus frais, la terre était plus lente et la balle ne giclait pas comme en début de journée, ce qui n’a pas favo­risé mon style de jeu. J’étais litté­ra­le­ment dans un bour­bier, dans de la boue. Et puis je suis tombé sur un très grand David Ferrer. »