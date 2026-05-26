Sur le plateau de Prime Video lors du premier tour de Jannik Sinner à Roland‐Garros, face au Français Clément Tabur (171e mondial), Jo‐Wilfried Tsonga a insisté sur l’intelligence tactique du numéro 1 mondial, qui a selon lui réalisé une énorme progression dans ce domaine depuis ses débuts sur le circuit.
« Sinner a une vraie intelligence de jeu. Il a énormément progressé dans ce domaine. Quand il est arrivé, il tapait tout et il avait une capacité à écraser les autres de temps en temps. Mais en règle générale, contre les meilleurs, il perdait, car parfois, il jouait un peu faux. Et là, depuis quelques temps, il ne joue plus faux du tout. Et là, c’est extraordinaire et prodëfigieux le tennis qu’il est capable de développer. »
Publié le mardi 26 mai 2026 à 22:02