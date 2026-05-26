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Tsonga sur Sinner : « Quand il est arrivé, il tapait tout et jouait parfois un peu faux. Maintenant, ce n’est plus du tout le cas »

Par
Baptiste Mulatier
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Sur le plateau de Prime Video lors du premier tour de Jannik Sinner à Roland‐Garros, face au Français Clément Tabur (171e mondial), Jo‐Wilfried Tsonga a insisté sur l’in­tel­li­gence tactique du numéro 1 mondial, qui a selon lui réalisé une énorme progres­sion dans ce domaine depuis ses débuts sur le circuit. 

« Sinner a une vraie intel­li­gence de jeu. Il a énor­mé­ment progressé dans ce domaine. Quand il est arrivé, il tapait tout et il avait une capa­cité à écraser les autres de temps en temps. Mais en règle géné­rale, contre les meilleurs, il perdait, car parfois, il jouait un peu faux. Et là, depuis quelques temps, il ne joue plus faux du tout. Et là, c’est extra­or­di­naire et prodë­fi­gieux le tennis qu’il est capable de développer. »

Publié le mardi 26 mai 2026 à 22:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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