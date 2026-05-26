Sur le plateau de Prime Video lors du premier tour de Jannik Sinner à Roland‐Garros, face au Français Clément Tabur (171e mondial), Jo‐Wilfried Tsonga a insisté sur l’in­tel­li­gence tactique du numéro 1 mondial, qui a selon lui réalisé une énorme progres­sion dans ce domaine depuis ses débuts sur le circuit.

« Sinner a une vraie intel­li­gence de jeu. Il a énor­mé­ment progressé dans ce domaine. Quand il est arrivé, il tapait tout et il avait une capa­cité à écraser les autres de temps en temps. Mais en règle géné­rale, contre les meilleurs, il perdait, car parfois, il jouait un peu faux. Et là, depuis quelques temps, il ne joue plus faux du tout. Et là, c’est extra­or­di­naire et prodë­fi­gieux le tennis qu’il est capable de développer. »