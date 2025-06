Au micro de Prime Video après la victoire monu­men­tale de Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner en finale de Roland‐Garros, Jo‐Wilfried Tsonga a salué l’at­ti­tude de l’Italien lors de la céré­monie de remise des prix.

« Sinner a été très digne. On est très étonné de cette réac­tion d’après‐match. Les émotions sur le terrain sont décu­plées, surtout à la fin du match. On le voit aller très digne­ment sur le podium, aller cher­cher son petit trophée et remer­cier tout le monde. Alors qu’on sait à quel point dans sa tête cela doit tourner fort. C’est triste mais c’est le sport. Il a aussi infligé cette détresse chez d’autres. Aujourd’hui (dimanche), c’est lui qui le vit et c’est comme ça. Je crois que la vie est faite comme ça. C’est impor­tant d’avoir cette humi­lité car un jour gagne, un jour on perd. »