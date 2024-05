Sans trem­bler, Jannik Sinner s’est défait de Richard Gasquet ce mercredi soir au deuxième tour de Roland Garros. Mais sa pres­ta­tion laisse malgré tout des inquiétudes.

En effet, comme lors du premier tour contre Eubanks, le 2e joueur mondial semblait toujours gêné par sa hanche. Sur le plateau d’Amazon Prime, Jo‐Wilfried Tsonga a fait part d’une certaine inquié­tude d’au­tant que l’Italien a esquivé la question.

« Il n’y a pas beau­coup de failles dans son jeu. Mais dans ce match, je vois quand même des choses. Quand il n’est pas sur ses appuis, il fait de temps en temps des mauvais choix (…) Et il n’aura quand même pas répondu à la ques­tion (sur sa hanche). Il s’est un peu échappé. C’est vrai qu’on aurait voulu en savoir un peu plus car on l’a vu pendant le match grimacer et boiter. »