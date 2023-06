Invité à s’ex­primer sur la confé­rence de presse très parti­cu­lière de Stefanos Tsitsipas après sa très lourde défaite face à Carlos Alcaraz ce mardi soir, confé­rence de presse dans laquelle il appelle son bour­reau le « gamin » et évoque une erreur dans sa prépa­ra­tion concer­nant des cachets pour le sommeil, Jo Wilfried Tsonga n’a pas ménagé le joueur grec sur le plateau d’Amazon Prime.

« En fait, moi ce qui me dérange, même s’il a raté sa prépa­ra­tion, c’est ce petit côté condes­cen­dant en disant : ‘Le gamin, il a bien joué.’ Parce que le gamin, il lui a mis une rouste hier (mardi) soir, clai­re­ment. Il aurait pu gagner 6–2, 6–1, 6–2 et c’est juste ça qui me dérange un peu dans son inter­view. Après il a le droit de s’ex­primer sur ce qui lui est arrivé et sur ses péri­pé­ties d’avant match. »