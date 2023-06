Et si l’heure était venue pour Alexander Zverev de remporter son premier titre du Grand Chelem, à 26 ans, un an après s’être blessé grave­ment contre Rafael Nadal ici‐même à Roland‐Garros ? Jo‐Wilfried Tsonga a émis cette hypo­thèse ce vendredi en direct sur Prime Video, à quelques heures de la demi‐finale entre l’Allemand et Casper Ruud, qui aura lieu après le choc entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.

« On a l’im­pres­sion qu’il a déjà eu 5 vies ! Il a tout traversé, il lui est tout arrivé. Il est passé du plus grand espoir du tennis mondial à celui qui a été décrié pour des histoires à un moment de compor­te­ment, à celui qui a eu des problèmes person­nels… Et fina­le­ment, on a l’im­pres­sion qu’au­jourd’hui, c’est peut‐être l’heure d’ar­river à matu­rité. Et peut‐être que le Grand Chelem qu’on lui promet­tait depuis quelques années, c’est pour aujourd’hui. »